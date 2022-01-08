Киевский экономист Атаманюк обвинил руководство Украины в газовом кризисе в стране

Украина сама виновата в нехватке энергоресурсов в стране. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский экономист Юрий Атаманюк.

Руководство украинского государства собственноручно породило топливную проблему. Киев отказался вступить в газотранспортный консорциум с Москвой и Берлином. Такой союз объединяет поставщика голубого топлива, его транзитера и главного потребителя.

«В таком случае мы бы имели заполненный на 100% газопровод. Но почему не пошли на это? Потому что воровать же надо, надо было воровать газ из трубы, постоянно об этом были скандалы. Это невозможно без высшего руководства страны… И нужно было воровать деньги из "Нафтогаза", это всегда был бизнес президентов», — заявил Атаманюк.

Россия, Германия и другие страны осознали, что не хотят иметь дело с таким ненадежным партнером как Украина, добавил эксперт. В итоге начали появляться транзитные «потоки», в том числе «Северный поток — 2».