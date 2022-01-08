США обеспокоились приказом президента Казахстана стрелять на поражение

Белый дом выразил обеспокоенность приказом президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева открывать огонь на поражение при подавлении беспорядков в стране. Соответствующее заявление сделала официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер в беседе с журналистами.

По ее словам, международное сообщество будет следить за соблюдением прав человека в Казахстане. Жан-Пьер также вновь призвала правительственные силы Казахстана вести себя «сдержанно».

«Этот приказ вызывает обеспокоенность, и мир будет наблюдать за нарушениями прав человека и должных процедур», — заявила официальный представитель Белого дома.

Массовые протесты и последующие беспорядки вспыхнули в Казахстане 2 января. Недовольные вышли на улицы на фоне резкого скачка цен на топливо, однако протестные акции быстро переросли в мародерство, сопровождающееся убийствами. В стране были зафиксированы попытки террористических акций. В связи с напряженной обстановкой президент Токаев приказал силовикам стрелять по боевикам без предупреждения.