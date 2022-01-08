Загоревшийся в Кемеровской области пансионат дважды подвергался проверкам в 2021 году

МЧС дважды за прошлый год проводило проверку в пансионате «Золотой век» в Кузбассе, где произошел пожар с погибшими. Большая часть из нарушений пожарной безопасности были ликвидированы, сообщили в экстренных службах.

В ночь на субботу в кузбасском СНТ «Печатник» вспыхнул пожар в пансионате. Пламя охватило личные вещи на площади десяти квадратных метров. По имеющейся информации, жертвами пожара стали четверо постояльцев пансионата. Во время ЧП спасателям удалось эвакуировать 48 человек.

«За прошедший год было проведено две проверки, было выявлено 18 нарушений требований пожарной безопасности, 15 из них было устранено», — передал источник ТАСС.

По фактам нарушений в прошлом году были составлены административные протоколы. Обстоятельства и причины нынешнего пожара на данный момент устанавливаются.