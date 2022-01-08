Жертвами возгорания в пансионате Кемеровской области стали четыре человека

Пожар произошел в пансионате «Золотой век», расположенном в СНТ Печатник в Кемеровской области. В результате происшествия погибли четыре постояльца, сообщили в МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 23:02 по московскому времени. К тушению огня были привлечены 48 человек личного состава МЧС, а также 14 единиц спецтехники. В настоящий момент все подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что горели личные вещи на площади десяти квадратных метров. Было эвакуировано 48 человек», — следует из сообщения МЧС.

Также ранее взрыв прогремел на территории Тарумовского района Дагестана. В результате происшествия пострадали три человека, двое из которых являются несовершеннолетними, все подробности происшествия устанавливаются.