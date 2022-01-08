Горячая линия для застрявших в Казахстане россиян начала свою работу

Открыта горячая линия по вопросам авиасообщения для российских резидентов, находящихся в Казахстане. Такую информацию сообщили в посольстве России.

Местные СМИ ранее сообщили, что авиакомпании в Казахстане восстанавливают внутренние и международные перевозки с 15:00 пятницы по времени Нур-Султана (12:00 по Москве). Коррективы в расписания были внесены на фоне массовых беспорядков и погромов.

«Внимание! В Казахстане открыта горячая линия по вопросам, связанным с авиасообщением. Получить информацию о расписании и статусах авиарейсов, порядке отмены или возврата авиабилетов возможно по телефонам горячей линии: +7 717 279 8213, +7 717 279 8214», — следует из заявления дипмиссии в Telegram-канал российского МИД.

Массовые беспорядки вспыхнули на казахстанской территории 2 января. Граждане вышли на протесты в связи с двукратным увеличением цен на сжиженный газ. Акции быстро переросли в погромы, которые сопровождались убийствами и мародерством.