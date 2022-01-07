Токаев: Казахстан столкнулся с хорошо подготовленными террористическими группами

Обученные за рубежом преступники и террористы стоят за вооруженным актом агрессии, развернувшимся в Казахстане. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Массовые протесты, начавшиеся в стране, в начале января 2022 года, привели к жертвам и многочисленным пострадавшим. Правоохранительные органы делают все возможное, чтобы остановить беспорядки.

«Анализ ситуации показал, что Казахстан сталкивается с вооруженным актом агрессии, хорошо подготовленным и скоординированным преступниками и террористическими группами, прошедшими подготовку за пределами страны», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он также объявил, что не будет вести «никаких переговоров с террористами». В стране введен режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана также обратился за помощью в ОДКБ.