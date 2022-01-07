Антитеррористическая операция проводится в казахстанском городе Семее

Ситуация на территории Семея начинает стабилизироваться, заявил глава Восточно-Казахстанской области Даниял Ахметов.

Сейчас город находится под контролем властей, все службы работают в обычном режиме, передает телеканал «Хабар 24». Журналисты уточняют, что в Семей приехал аким Даниал Ахметов.

«Ситуация в Семее взята под контроль, в город с рабочим визитом прибыл аким Даниал Ахметов, все службы работают в штатном режиме», — сообщает телеканал.

Ахметов встретился с представителями крупных предприятий и банков. Он отметил, что социальные выплаты, зарплаты и пенсии будут выплачены жителям без задержек.

Ранее о стабилизации ситуации сообщили власти казахстанского города Шымкента. Местные коммунальные службы там приступили к ликвидации последствий массовых протестов, охвативших страну в начале января.