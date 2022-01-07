Правоохранители задержали более 100 участников террористических акций в Алма-Ате

Более 100 участников террористических акций были задержаны сотрудниками правоохранительных органов на территории Алма-Аты. Соответствующие сведения опубликовал телеканал «Хабар 24».

Казахстанские полицейские провели специальную операцию по выявлению участников запрещенных акций. Ранее в Алма-Ате силовики во время рейда задержали семь человек с оружием, передает «Хабар 24» со ссылкой на сведения правоохранительных органов.

«Полицейские изымают оружие в разных районах города», — следует из сообщения.

Массовые беспорядки начались в Казахстане в первые дни этого года. Они вызваны повышением стоимости автомобильного топлива в два раза. Во время протестов оказались ранены около тысячи человек, также погибли 18 полицейских. На территории республики до 19 января действует режим ЧС, местные власти проводят зачистку площади от зачинщиков акций.