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Байден заявил, что коронавирус «здесь не для того, чтобы остаться»

Общество
Байден заявил, что коронавирус «здесь не для того, чтобы остаться»

Президент США Джо Байден выразил уверенность в возможности взять пандемию коронавируса под контроль.

По мнению Байдена, коронавирус «здесь не для того, чтобы остаться», пусть и до конца он не уйдет никогда. Политик усомнился в том, что текущее состояние пандемии станет новой нормой, ведь сейчас у человечества есть все инструменты для контроля заболеваемости — в частности, доступная для всех вакцинация и маски.

«У нас получится это контролировать. Новая норма - это не то, что сейчас происходит, будет лучше», — заявил Байден журналистам.

Ранее сообщалось о том, что на фоне обещаний Байдена победить пандемию в США фиксируются новые рекорды заболеваемости. Политик обвиняет в этом невакцинированных граждан, однако омикрон-штамм коронавируса способен заражать и привитых зарубежными вакцинами.

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