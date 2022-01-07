Полиция Испании выследила убийцу-мафиози спустя 20 лет благодаря картам Google

Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать в Испании главаря мафии, разыскиваемого более 20 лет. В этом силовикам помогли карты Google.

Криминальный авторитет Джоаккино Гаммино долгое время жил недалеко от Мадрида, однако правоохранители не могли установить его местоположение. На помощь оперативникам пришли Google Maps. Мафиози попал на снимок и был замечен у продуктового магазина при переходе в режим Street View.

Полицейские определили по шраму, что это объявленный в розыск преступник. Оперативники задержали его, убедившись, что перед ними тот самый бандит, которого они 20 лет ищут. Злоумышленнику предстоит депортация в Италию, где ему грозит пожизненное заключение.