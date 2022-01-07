«Единая Россия» похвалила Токаева за своевременное обращение в ОДКБ

Обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является своевременным. Так сказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, союзники отреагировали оперативно и адекватно. Они помогают устранить угрозу захвата власти в Казахстане террористами.

«Сегодня надо дать возможность подразделениям специальных служб выполнить поставленную перед ними задачу и локализовать возникшую опасность», — сказал Андрей Турчак.

Беспорядки в Казахстане вспыхнули 2 января. Жители двух городов вышли на улицы, требуя снизить цены на сжиженный газ. Протесты распространились на несколько регионов, и президент Токаев 5 января отправил в отставку правительство. Он представит кандидатуру нового премьера 11 января.