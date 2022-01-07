Депутат Рады Тищенко поздравил украинцев с Рождеством фразой «Христос воскресе!»

Украинский депутат Верховной рады Николай Тищенко поздравил верующих с Рождеством фразой «Христос воскресе!», соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, но потом удалил.

Депутат от фракции «Слуга народа» Тищенко по ошибке поздравил украинцев с Пасхой вместо Рождества. Политик опубликовал в Сети отрывок из украинского стихотворения и сопроводил его фотографией с маленьким сыном на фоне елки.

«От дома в дом спешит, спешит колядочка нам счастья пожелать! Христос воскресе!» — поздравил Тищенко верующих.

Мэр Киева Виталий Кличко решил отчитаться гражданам о проделанной работе новогодним мультфильмом с самим собой в главной роли. Анимация повествует, как политик облетает город в компании святого Николая, который считается покровителем Рождества на Украине.