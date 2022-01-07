Глава Казахстана Токаев намерен 11 января представить кандидатуру нового премьера

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра 11 января. Соответствующую информацию предоставил Sputnik Казахстан.

Глава государства недавно отправил в отставку правительство. Кроме того, он возглавил Совбез республики и отстранил с соответствующего поста экс-президента Нурсултана Назарбаева.

«Кандидатуру нового премьер-министра Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит 11 января», — сказано в сообщении.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевики, которые устроили массовые беспорядки в Казахстане, продолжают совершать преступления. Силовые ведомства ведут борьбу с вооруженным радикалами.