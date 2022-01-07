Российский миллиардер Рыбаков наблюдал за штурмом телебашни в Алма-Ате

С начала января в казахстанском городе Алма-Ата происходят беспорядки и погромы. Свидетелем акций боевиков стал миллиардер из России Игорь Рыбаков. Он сам рассказал об этом в Instagram.

Предприниматель подчеркнул, что на его глазах происходил захват телебашни. Кроме того, он видел, как силовики отразили нападение банды боевиков, которые приехали в город на восьми машинах. Миллиардер добавил, что старается заснять все происходящее. Рыбаков посетовал, что «выйти в сеть» удается редко, ведь доступ в Интернет в городе появляется на несколько часов в день.

Напомним, что 2 января волна митингов прокатилась по города Казахстана. Затем к боевикам попало оружие, они стали устраивать погромы и штурмовать здания госструктур.