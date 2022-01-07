Две иномарки столкнулись на заснеженной дороге и перекрыли полосу на юге Петербурга

Плохие дорожные условия спровоцировали аварию в южной части Петербурга. На перекрестке улицы Пограничника Гарькавого и проспекта Ветеранов столкнулись седан и кроссовер. Авария на заснеженной дороге привела к блокировке движения по одной полосе.

О ДТП петербуржцы рассказали в тематической группе в соцсети «ВКонтакте». Пользователи Сети выразили недовольство качеством уборки улиц Северной столицы. Горожане в комментариях под постом отметили, что коммунальные службы оказались не готовы к зиме.

«Дороги в ужасном состоянии, не чистят, песком не посыпают. Были снежные зимы, но такого безобразия не припомнится», — возмутился Николай С.

Напомним, что жители Петербурга неоднократно жаловались, что дороги в городе по-прежнему покрыты льдом и накатанным снегом. Люди констатировали, что команда губернатора Александра Беглова слабо подготовилась к зиме.