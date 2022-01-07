Главы МИД НАТО указали на необходимость использования дипломатии в отношениях с Россией

Министры иностранных дел НАТО призвали к деэскалации в отношениях с российской стороной в преддверии проведения заседания Совета Россия — НАТО 12 января, сказано на странице постпредства США при Альянсе в Twitter.

Соответствующее решение было принято после экстренной конференции глав МИД НАТО.

«В преддверии предстоящего Совета Россия — НАТО министры подчеркнули необходимость дипломатии, диалога и деэскалации», — отметили дипломаты.

Плюс ко всему министры проявили единство в ответ на так называемую «агрессию» России в отношении Украины, сказано в заявлении.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что западный военный блок готов к диалогу с Россией по контролю над вооружениями.