Бойца ВСУ нашли мертвым во время празднования Нового года в воинской части

Один из военных-контрактников ВСУ скончался после празднования Нового года. Инцидент произошел 30 декабря на территории воинской части. Об этом сообщили в одесской специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере.

По данным ведомства, командование воинской части в канун Нового года организовало праздничное мероприятие, после которого трое бойцов ВСУ вернулись в общежитие в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Позже одного из военнослужащих обнаружили без признаков жизни. Прибывшие медики лишь констатировали смерть мужчины. Двух других солдат госпитализировали в Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело о небрежном отношении к службе военными должностными лицами воинской части ВСУ в Одесской области. Стражи порядка проводят необходимые экспертизы и следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего.