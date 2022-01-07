Замглавы казахстанского Шымкента Мукан сообщил о стабилизации ситуации в городе

Коммунальные службы в казахстанском Шымкенте начали устранять последствия протестов. Об этом сообщили на местном телеканале.

Скопления людей и фактов мародерства в городе 7 января не зафиксировано. Замглавы Шымкента Шынгыс Мукан сообщил о стабилизации ситуации.

«Нескольким государственным зданиям и объектам бизнеса причинен ущерб, размер которого подсчитывается, сейчас в городе все спокойно, волноваться не о чем. Всех жителей просим сохранять спокойствие и стабильность в городе», — уточнил Мукан в эфире телевидения.

По информации журналистов, из-за беспорядков пострадали здание Казахского театра и прокуратуры, выставочный центр Корме и дворец Туркестан.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к жителям страны. Он пообещал представить реформы и конкретные шаги по их реализации.