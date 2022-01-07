Экс-советник Назарбаева указал на ответственность казахстанских чиновников за протесты в стране

События в Казахстане стали самым серьезным кризисом за 30 лет в постсоветском пространстве. Об этом в эфире местного телевидения заявил экс-советник первого президента республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

Ертысбаев считает, что ситуация не могла достичь таких масштабов без участия представителей высшего эшелона власти. Он указал на ответственность казахстанских чиновников в за протесты в стране.

«Масштабы такой попытки государственного переворота, вооруженного мятежа поражают, настолько мощная организация, что без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было осуществить», — подчеркнул экс-советник Назарбаева.

Ермухамет Ертысбаев не исключил, что целью заговорщиков могло быть отстранение действующего президента Касым-Жомарта Токаева от власти.

Ранее НАТО и Евросоюз заявили о готовности помочь урегулировать ситуацию в республике. Россия и Китай также сообщили о поддержке Казахстана.