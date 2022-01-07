Soha: Россия может потерять важного союзника в случае войны между Китаем и Индией

Россия может потерять важного союзника в случае конфликта между Китаем и Индией, даже несмотря на то, что всегда занимала нейтральную сторону в спорах двух стран. К такому выводу пришли эксперты вьетнамского издания Soha.

Аналитики обратили внимание, что за последние несколько лет взаимоотношения между Пекином и Нью-Дели сильно накалились из-за территориальных разногласий и периодических столкновений на границе.

На этом фоне существенно усложнилось положение России, которая активно сотрудничает в военной сфере не только с Китаем, но и с Индией. К примеру, обе страны приобрели российские зенитные ракетные комплексы С-400.

«Это может привести к риску возникновения китайско-индийской пограничной войны, в которой российское оружие будет использоваться с обеих сторон. Такой сценарий стал бы лакмусовой бумажкой для сотрудничества России и Китая, что усложнило бы историю новой холодной войны между Москвой и Пекином с одной стороны и США и их союзниками — с другой», — приводит содержание статьи «ПолитРоссия».

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Серьезно осложнить ситуацию могут партнерские отношения Москвы с Индонезией и Малайзией, которые также намерены укреплять потенциал своих вооруженных сил с помощью российской техники, чтобы противостоять китайскому влиянию в регионе. Ранее Малайзия изъявила желание приобрести у РФ восемь вертолетов Ми-171А2 и «Ансат», а Индонезия — вертолеты Ми-17.

Политические разногласия между этими странами могут негативно отразиться на доверительных отношениях Москвы и Пекина, констатировали эксперты. Более того, они не исключили, что возможная эскалация китайско-индийского конфликта и вовсе грозит разрушить диалог РФ и Китая.

«В целом Россия заинтересована в мире и стабильности в этих регионах. До сих пор Москва придерживается нейтральной позиции, в то же время призывая стороны разрешать споры мирным путем в соответствии с международным правом. Однако это может привести РФ к потере такого партнера, как Китай», — рассуждают авторы статьи.

Так или иначе, Россия не перестанет придерживаться нейтралитета и развивать сотрудничество со азиатскими странами, резюмировали в Soha.