Глава межрайонного отдела рязанского СУ СКР Дурнов скончался в 40 лет

В Рязани ушел из жизни руководитель Железнодорожного межрайонного следственного отдела Следственного комитета Александр Дурнов. Правоохранителя не стало в 40 лет. Об этом сообщило издание «МК в Рязани».
Александр Дурнов возглавлял Железнодорожный МСО с 15 января 2021 года. До этого он около десяти лет работал руководителем в Московском МСО.
По информации СМИ, накануне трагедии мужчина находился на рабочем месте и не жаловался на здоровье. Причины смерти офицера выясняются.
У следователя остались жена и двое несовершеннолетних детей. Похороны Александра Дурнова пройдут 9 января на Новогражданском кладбище.