Глава межрайонного отдела рязанского СУ СКР Дурнов скончался в 40 лет

В Рязани ушел из жизни руководитель Железнодорожного межрайонного следственного отдела Следственного комитета Александр Дурнов. Правоохранителя не стало в 40 лет. Об этом сообщило издание «МК в Рязани».

Александр Дурнов возглавлял Железнодорожный МСО с 15 января 2021 года. До этого он около десяти лет работал руководителем в Московском МСО.

По информации СМИ, накануне трагедии мужчина находился на рабочем месте и не жаловался на здоровье. Причины смерти офицера выясняются.

У следователя остались жена и двое несовершеннолетних детей. Похороны Александра Дурнова пройдут 9 января на Новогражданском кладбище.