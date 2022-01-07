Петербургские чиновники не реагируют на тысячи жалоб горожан о плохой уборке снега

Жители Петербурга продолжают массово жаловаться на проблемы с уборкой снега на придомовых территориях и улицах. На порте «Наш Санкт-Петербург» накопилось почти три тысячи обращений от горожан.

Более 50% жалоб «висят» на городском портале с декабря 2021 года. В период с 1 по 7 января от жителей Северной столицы поступило свыше тысячи претензий. Люди требуют очистить от снега тротуары, проезжие части, спуски к воде, а также подземные и надземные пешеходные переходы.

Наибольшее число обращений поступило от жителей Невского, Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов. Однако городские власти не торопятся с решением «снежной проблемы». Пока на модерации находятся всего 238 жалоб. Решение по претензиям, опубликованным 1 января, будет принято только 24 числа того же месяца, сообщает издание «Невские новости».

Жители города возмущены игнорированием проблемы со стороны команды Александра Беглова. Такими темпами, их обращения могут быть рассмотрены только к началу марта.

Ранее политолог Иван Аркатов заявлял, что несмотря на делегирование обязанностей подчиненным, градоначальник должен лично отвечать за состояние города зимой. По его мнению, власти Москвы демонстрируют совершенно другой подход к делу: на фоне столицы зимний Петербург явно проигрывает.