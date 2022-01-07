Психиатр-нарколог и двое подростков погибли в ДТП на трассе Ульяновск — Казань

Автомобиль Toyota RAV4 столкнулся с микроавтобусом в Цильнинском районе Ульяновской области. Смертельная авария произошла поздно ночью на трассе Ульяновск — Казань. Об этом сообщили в региональном УМВД России.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека из внедорожника. Среди жертв автокатастрофы — 52-летняя заведующая амбулаторным отделением Республиканского наркологического диспансера Татарстана, а также двое подростков в возрасте 12 и 14 лет. Еще восемь человек получили различные травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.