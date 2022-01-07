Политолог Кедми возложил вину за массовые беспорядки в Казахстане на беглых олигархов

Бывший руководитель одной из израильских спецслужб, политолог Яков Кедми объяснил, кто стоит за массовыми беспорядками в Казахстане. По его словам, протестами руководят беглые олигархи, которые покинули республику, прихватив с собой крупные суммы.

«Я не думаю, что это попытка цветной революции. Это разного рода оппозиционные элементы, в основном олигархические и криминальные в прошлом, которые пользуются той или иной поддержкой на Западе, попытались оседлать то, что происходит в Казахстане. Но им вряд ли это удастся», — не сомневается политолог.

Кедми обратил внимание, что поначалу оперативная работа в республике велась на низком уровне, однако сейчас руководство начало правильно оценивать ситуацию. В первую очередь, по словам эксперта, следует подавить все выступления, установить порядок и ликвидировать анархию, а затем уже вернуть власть на местах.

Global Look Press / Kalizhan Ospanov

«Дальше она должна заниматься решением основных проблем Казахстана. <…> У оппозиции нет лидеров. Ей в основном руководят беглые олигархи, которые покинули Казахстан, прихватив крупные суммы с собой. Ни один из них не выдвинулся, и его не выдвинули на позицию лидера. По аналогии с Белоруссией, где не нашли никого, кроме ограниченной дамы [Светланы Тихановской]. В Казахстане не нашли даже конкретной дамы», — заключил Кедми.

Ранее заочно осужденный в Казахстане экс-глава БТА Банка Мухтар Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в стране. По его словам, каждый день протестующие якобы звонят ему и спрашивают, что им делать.

В свою очередь политолог Евгений Сатановский выразил уверенность, что беспорядки в Казахстане координируют джихадисты, пришедшие из Афганистана, причем речь, по его словам, идет о казахах, уйгурах, татарах, узбеках, таджиках и киргизах, ушедших воевать по религиозно-идеологическим причинам в Южную Азию, но вернувшихся на родину.