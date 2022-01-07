«Конец анархизму». Кедми озвучил сроки вывода российских миротворцев из Казахстана

Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ (КСОР), части которых в настоящее время перебрасываются в Казахстан, призваны лишь помочь местным военным защитить государственные объекты. Как только ситуация стабилизируется, они покинут республику, убежден экс-руководитель одной из израильских спецслужб, политолог Яков Кедми.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские миротворцы совместно с казахстанскими силовиками взяли под контроль аэропорт Алма-Аты, генеральное консульство РФ и другие важные объекты.

Помимо российских подразделений в Казахстан также прибыли военные из Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистана. По словам первого замруководителя администрации казахстанского президента Даурена Абаева, миротворческие силы не будут участвовать в борьбе с радикалами — их задача состоит в охране государственных объектов.

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«После того, как обстановка восстановится, и казахские службы и армия овладеют всеми важными пунктами, и закончится это анархическое движение, миротворцы покинут Казахстан. Они заранее вошли на ограниченный срок. Думаю, что ситуация установится в течение нескольких дней, потом закрепится еще в течение нескольких недель, и тогда они покинут Казахстан», — заявил Кедми в интервью «Sputnik на русском».

Кроме того, политолог предположил, что Россия может помочь Казахстану в создании необходимого количества экипировки для спецсил, а также поделиться опытом для более эффективной борьбы с терроризмом. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признался, что в стране не хватает спецназовцев, спецсредств и оборудования.

Global Look Press / Kremlin Pool/Global Look Press

«Вероятно, они недооценивали степень, размеры и серьезность опасности. Сейчас они должны будут наладить оперативную работу среди населения, чтобы лучше чувствовать его настроения, обнаруживать потенциальные опасности. Совершенно ясно, что они будут пользоваться помощью России, потому что российский ФСБ достиг замечательных успехов», — убежден Кедми.

Политолог добавил, что после успешного окончания миротворческой миссии авторитет ОДКБ возрастет не только среди стран бывшего СССР, но и на Западе. Ведь эта организация не является просто опереточной для тех или иных собраний, а доказывает свою эффективность в борьбе с терроризмом, бандитизмом и криминалом, резюмировал эксперт.