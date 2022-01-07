Правительство Чехии намерено провести ревизию отношений с Россией и Китаем

Чешский кабмин планирует внести в парламент республики проект собственного «закона Магницкого». Он позволит Праге вводить санкции против юридических и физических лиц, которые несут ответственность за нарушение человеческих прав.

Правительство Чехии опубликовало программное заявление. Руководство намерено провести ревизию отношений с Россией и Китаем. Документ содержит 52 страницы. Одним из главных приоритетов страны является ориентация на Евросоюз и НАТО.

«Проведем ревизию отношений с Россией и Китаем», — уточняется в заявлении.

Ранее стало известно, что этот документ одобрили в правительстве. Его вынесут на утверждение нижней палаты парламента 12 января.