Серия взрывов произошла в одном из дворов в Алма-Ате

Три взрыва прогремели на территории одного из дворов в Алма-Ате. Вскоре после происшествия в воздухе появился резкий химический запах. Об этом сообщило издание Sputnik Казахстан.

На данный момент информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Жители крупных городов Казахстана 2 января вышли на протесты из-за повышения стоимости сжиженного газа. Спустя несколько дней незаконные митинги переросли в вооруженные столкновения с правоохранителями, перестрелки и погромы. Жертвами массовых беспорядков стали сотни человек.