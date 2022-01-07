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Песков заявил о постоянных контактах Путина и Токаева по ситуации в Казахстане

Политика
/ Обновлено: 07 января 2022 17:42
Песков заявил о постоянных контактах Путина и Токаева по ситуации в Казахстане

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев регулярно созваниваются по поводу ситуации в республике. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что Путин 6 и 7 января провел переговоры с коллегами по ОДКБ. Кроме того, президент РФ постоянно поддерживает контакт с Токаевым.

«Обсуждалась обстановка в Казахстане и совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу регулярно докладывает Путину о выполнении миротворческими силами поставленных задач.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за оперативное решение по привлечению сил ОДКБ к урегулированию ситуации в Казахстане.

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