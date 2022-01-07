Мародеры убили «отца казахского хип-хопа» Сакена Битаева в ходе протестов в Алма-Ате

Все больше людей погибают в ходе протестов в Казахстане. Мародеры застрелили известного режиссера и музыканта Сакена Битаева. О гибели «отца казахского хип-хопа» рассказал его друг Данияр Адилбеков на своей странице в Facebook.

Согласно данным сообщения, мародеры застрелили Битаева: музыкант попытался скрыться от злоумышленников, когда те захотели отнять у него автомобиль.

«Толпа подошла сзади и начала вскрывать двери. Пацаны дали по газам, а мародеры начали стрелять в след уезжающей машине. Одна пуля пробила Сакену легкое», — написано в посте.

Адилбеков также рассказал, что родители Битаева до сих пор не могут забрать тело сына, поскольку в городе не хватает правоохранителей, чтобы запротоколировать его смерть.

Напомним, что протесты начались 2 января в Жанаозене и Актау из-за резкого повышения цены на сжиженный газ. Вскоре митинги переросли в массовые беспорядки. Мародеры начали громить здания, магазины и транспорт, погибли несколько десятков человек, еще сотни серьезно ранены.

Для подавления протестов были привлечены силы военнослужащих, идут ожесточенные столкновения митингующих с силовиками. К настоящему моменту известно о задержании более 3700 человек.