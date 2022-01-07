«Пуля попала в легкое». В Алма-Ате протестующие застрелили отца казахского хип-хопа Битаева

Известный казахский режиссер и музыкант Сакен Битаев (Salamec Staff) был убит мародерами во время массовых беспорядков в Алма-Ате. Об этом в Facebook сообщил друг погибшего, журналист Данияр Адилбеков.

По его словам, трагедия произошла 6 января, когда радикалы захотели отобрать у рэпера автомобиль. Битаев попытался скрыться и ударил по газам, однако мародеры начали стрелять вслед уезжающей машине — одна пуля смертельно ранила режиссера.

«Пуля попала в легкое. Сакен умер мгновенно, не дождавшись скорой помощи», — рассказал Адилбеков.

До сих пор родители Битаева не могут забрать тело сына домой, поскольку в городе не хватает полицейских, чтобы запротоколировать смерть, посетовал казахский журналист. Он усомнился в том, что виновных в преступлении когда-либо найдут.

Global Look Press / Kalizhan Ospanov

«Сакен бы одним из талантливейших режиссеров. Отец казахского хип-хопа. Нет ни одного рэпера в Казахстане кто не знает Salamalec sound — его детище. <…> Покойся с миром мой брат! Сейчас ты рядом с легендами — 2pac и BIG и старина Боб Марли. Все как ты хотел!» — написал Адилбеков (орфография и пунктуация сохранены).

Протесты в Казахстане начались 2 января на фоне роста цен газ с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. После этого демонстранты стали требовать отставки правительства и проведения новых выборов. 5 января митинги переросли в массовые беспорядки — для подавления выступлений президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать миротворцев. 7 января страну покинули первый казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев, а также его дочери со своими семьями.