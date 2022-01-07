Почти в каждом третьем доме Петербурга обнаружили нарушения по уборке снега и мусора

Нарушения по уборке снега и мусора обнаружили практически в каждом третьем доме Петербурга, сообщили в Госжилинспекции.

Инспекторы проверили 1000 многоквартирных домов, находившихся во всех 18 районах Петербурга. На каждом третьем адресе обнаружились нарушения, которые привели к возбуждению 55 административных дел. Их фигурантом стал, в числе прочих, и «Невский экологический оператор». Всего владельцам грозят штрафы на 6,4 миллионов рублей.

Сотрудники Госжилинспекции проверили 24 государственных компаний и 40 частных, а также 31 ЖСК и ТСЖ. Наибольшая доля нарушений была обнаружена при проверке уборки крыш от снега и вывоза контейнеров с мусором — 37% и 20% соответственно.

Работа «Невского экологического оператора» затруднена снегопадами, мешающими уборке мусора. Ранее политолог Иван Аркатов заявлял, что несмотря на делегирование обязанностей подчиненным, губернатор Александр Беглов должен лично отвечать за состояние города зимой. По его мнению, власти Москвы демонстрируют совершенно другой подход к делу: на фоне столицы зимний Петербург явно проигрывает.