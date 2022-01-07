Кадыров обратился к жителям Казахстана на фоне протестов в республике

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает неправильным продолжение беспорядков в Казахстане. Видеообращение политика опубликовано в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

Кадыров признался, что ему обидно за братский казахский народ. По его мнению, жители соседней страны «сами свое убивают».

«Дорогие казахские братья и сестры, остановитесь. Я клянусь вам Всевышним Аллахом, к хорошему это не приведет. Вам будет самим трудно», — отметил глава Чечни.

Народные волнения в Казахстане ранее привлекли внимание главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Он провел переговоры с министром иностранных дел республики Мухтаром Тлеуберди, в ходе которых выразил готовность содействовать урегулированию ситуации.