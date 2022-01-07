РАТС Шанхайской организации сотрудничества предоставит Казахстану помощь в случае запроса

Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) готова помочь Казахстану. Соответствующая информация появилась на сайте организации.

В документе сказано, что ШОС глубоко обеспокоена происходящим в республике.

«Одновременно заявляет о готовности в оказании в установленном порядке необходимого содействия со стороны РАТС ШОС при соответствующем запросе компетентного органа Республики Казахстан», — отметили в публикации.

Представители организации уверены, что власти республики примут все необходимые меры, которые позволят урегулировать ситуацию, а также нейтрализовать террористические и бандитские группы.

Ранее стало известно, что президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об отправке миротворческих сил в Казахстан по линии ОДКБ. Согласно тексту документа, 150 силовиков и 19 единиц техники предназначены для оказания помощи в урегулировании ситуации.