Главы МИД стран НАТО в закрытом формате обсуждают предложения РФ по гарантиям безопасности

Министры иностранных дел стран НАТО начали экстренную видеоконференцию для обсуждения предложения РФ по гарантиям безопасности. Об этом сообщил дипломатический источник ТАСС.

Стороны на заседании намерены прийти к единой позиции, которой они будут придерживаться на переговорах с Москвой на Совете Россия – НАТО. Отмечается, что мероприятие проходит в закрытом формате.

«Видеоконференция министров началась. Они выработают единую позицию в рамках начинающихся переговоров США и России по вопросам европейской безопасности и в контексте предстоящего 12 января заседания Совета Россия — НАТО», — сказал источник.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва ожидает быстрых результатов от переговоров с Альянсом по гарантиям безопасности.