Сенатор Пушков посоветовал Казахстану «бежать» от предложения США о «помощи»

Заявление Госдепартамента США о готовности оказать поддержку Казахстану едва ли сулит республике что-то хорошее. Такое мнение выразил представитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

Сенатор с иронией заметил, что американские власти уже оказывали «помощь» Украине и Афганистану. По его словам, так называемую поддержку Вашингтон предлагал и Минску.

«Та самая помощь, от которой надо бежать в другую сторону», — считает Пушков.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс ранее заявил о готовности Вашингтона содействовать урегулированию ситуации в Казахстане. Сейчас в республике действует режим ЧП.