НАТО призвала стороны конфликта в Казахстане к сдержанности

Североатлантический альянс обеспокоен сложившейся на территории Казахстана ситуацией. Об этом сообщил специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

По его словам, военный блок разделяет серьезную озабоченность на фоне беспорядков в Казахстане. НАТО призывает все стороны проявлять сдержанность и перейти к диалогу.

«Власти должны уважать международные обязательства в области прав человека, включая право на мирный протест», — написал представитель Альянса в Twitter.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее поблагодарил коллегу из России Владимира Путина за помощь в регулировании ситуации в республике. Глава государства также указал на своевременность обращения за поддержкой в ОДКБ.