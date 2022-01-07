Путин, Лукашенко и Пашинян провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин, его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор.

Соответствующую информацию предоставил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».

«Лукашенко поговорил по телефону с Пашиняном и Путиным», — сказано в сообщении.

Позже стало известно, что стороны обсудили нынешнюю ситуацию в Казахстане. В республике обострилась обстановка на фоне беспорядков, которые проходили в некоторых городах.

Ранее стало известно, что президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о направлении в Казахстан военнослужащих в составе миротворческой миссии ОДКБ. Речь идет о 150 силовиках и 19 единиц техники.