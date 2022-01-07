В Сети появились кадры со сносом протестующей толпой памятника Назарбаеву

Момент сноса памятника экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкорган попал на видео. Присутствующие аплодисментами встретили падение монумента.

На кадрах видно, что памятник обвязали веревками и прикрепили к грузовику. Затем машина начала ехать, а монумент рухнул под крики и аплодисменты присутствующих. После люди подбежали к скульптуре и начали бить ее палками и ногами.

Стоит отметить, что ситуация в Казахстане обострилась в первые дни 2022 года. В некоторых городах республики прошли массовые протестные акции, что привело к дальнейшим беспорядкам.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что террористы устроили погромы и перестрелки в Алма-Ате. По его словам, в результате столкновений погибли и получили ранения сотни военнослужащих и гражданских.