В Байконуре объявили повышенный уровень террористической опасности

Администрация города Байконур установила повышенный (синий) уровень террористической опасности с 7 по 19 января 2022 года.

Глава администрации города Байконур Константин Бусыгин призвал людей сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам. Предприятия и экстренные службы города продолжают работать в прежнем режиме. Ситуация находится под контролем властей, заявил Бусыгин.

Акции протестов начались в Казахстане 2 января. Поводом стал рост цен на топливо. Власти пошли на уступки митингующим, однако беспорядки переросли в ожесточенные бои, перестрелки и убийства. Жертвами дебоширов оказались стражи порядка. Пострадали и местные жители. Порядка 500 человек обратились в больницы за помощью. Тем временем протестующие громили даже машины скорой помощи.