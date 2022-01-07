Политолог Томпсон спрогнозировал уступки США в вопросах гарантий безопасности для России

Администрация президента США Джо Байдена выполнит условия России. Так считает американский политолог Лорен Томпсон, статья которого опубликована в Forbes.

Он пишет, что Вашингтон пытается создать европейскую коалицию, которая будет поддерживать Украину и противостоять России. Однако эти усилия были заранее провальны, пишет «ПолитРоссия».

«Вашингтон знает, что никто из европейцев не готов бороться за Киев, и европейцы знают, что Вашингтон тоже не будет этого делать», — указал Томпсон.

Американский эксперт уверен, что президент России Владимир Путин не собирается нападать на Украину, несмотря на слухи о якобы российском вторжении. Глава государства старается только нейтрализовать угрозу.

«Это означает, что Украина не должна стать частью НАТО и предоставлять свою территорию для дислокации западных военных баз», — объяснил политолог.

По его мнению, Вашингтону придется принять условия по гарантиям безопасности, и Россия заставит его пойти на уступки. Это произойдет по трем причинам.

«Никто в НАТО не хочет открывать двери Украине. Несмотря на то, что украинский лидер Владимир Зеленский считает укрепление связей с Западом ключевым элементом своей внешней политики, по факту его коррумпированная и отсталая страна не принесет ничего ценного Североатлантическому альянсу», — добавил Томпсон.

Вторая причина — мнение американцев. Простым гражданам надоело, что их постоянно просят «спасти мир». Третий тезис заключается в военном могуществе России и ее ядерном арсенале.