Лукашенко назвал Россию, Казахстан и Украину друзьями и братьями Белоруссии

Россия, Казахстан и Украина являются самыми ближайшими друзьями и братьями Белоруссии. Об этом говорится в заявлении президента республики Александра Лукашенко.

Белорусский лидер обратил внимание, что обстановка в мире подверглась изменениям в плане объединения стран в союзы. Он подчеркнул: некоторым государствам теперь невозможно выжить в одиночку.

«Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина. Неважно, что там происходит сегодня», — подчеркнул президент.

Лукашенко ранее прокомментировал массовые беспорядки в Казахстане. По его мнению, происходящее является попыткой атаковать постсоветские страны по периметру России, чтобы «утопить ее в крови».