«Позор руководству». За новогодние праздники улицы Петербурга превратились в жуткий квест

За минувшие сутки на портале «Наш Санкт-Петербург» горожане оставили более 300 жалоб на плохую уборку снега и наледи. Петербуржцы обратили внимание властей на то, что неэффективная борьба с последствиями снежного коллапса часто приводит к падениям и травмам.

К примеру, одна из горожанок сломала руку, поскользнувшись во дворе дома на улице Федора Абрамова, написала пользовательница Daria B. И это, по ее словам, неудивительно, ведь снег в этом районе не убирается уже целый месяц.

«Образуются наледи! С коляской, да и с ребенком подняться/спуститься — невозможно! Будьте любезны, почистить и посыпать солью. Сколько людей должно разбиться на этих лестницах?!» — возмутилась петербурженка.

Санкт-Петербург, январь 2022 года: лужи, снег, грязь pic.twitter.com/RcDAcTEDWo — Svetlana Polyakova (@Svetlan85091310) January 5, 2022

Житель Невского района Евгений Г. выразил опасения, что после непродолжительной оттепели, пришедшей в Северную столицу 5 января, нагрянут сильные морозы. На месте луж образуется каток, который «приведет к увеличению очередей в травмпунктах».

«С самого начала снегопадов ни разу уборочной техники во дворе замечено не было. Снег просто с крыш падает на головы людям. По двору пройти невозможно. И, кстати, ситуация из года в год повторяется. Примите меры. В районе много пожилых людей, ходить им трудно», — посетовал житель города.

Опасения петербуржца подтвердил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, по прогнозам которого 7 января в городе на Неве ожидается -9...-11 градусов, что на 5-6 градусов ниже климатической нормы.

«Сегодня синоптическая ситуация будет представлена тыловой частью обширного циклона, неторопливо уходящего на восток. Его стараниями в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный снег», — написал Леус в Facebook.

Травмы получают и туристы, которых в новогодние праздники традиционно много в Северной столице. Накануне в Мариинскую больницу доставили 59-летнюю гостью из Краснодарского края с ушибом головного мозга. Как сообщают СМИ, она получила травму, поскользнувшись во время селфи на Дворцовой площади.

Невские Новости / Карина Зварич

Не менее экстремальным аттракционом в центре города на Неве стал спуск в подземный переход на Невском проспекте, который из-за перепада температур покрылся толстым слоем льда. Хотя молодежь радостно утроила из нее импровизированную горку, пенсионеры и женщины с детьми рисковали здоровьем, чтобы перейти дорогу под землей.

В соцсетях петербуржцы возложили ответственность за сложившуюся ситуацию на администрацию города. Как сообщают «Невские Новости», местные жители раскритиковали чиновников Смольного за невозможность организовать качественную уборку Петербурга вот уже второй месяц.

«Невский проспект и прилегающие улицы — это какой-то жуткий квест. Позор руководству»;

«Руководство у нас, конечно, от Бога»;

«Так вот, что имел в виду губернатор, говоря, что город не вернется к прежней жизни», — возмутились горожане.

Ранее политолог Иван Аркатов объяснил, почему шансы на то, что власти Петербурга прислушались к нестихающей критике со стороны горожан и готовы «победить» снежную стихию, равны 50%.