Жапаров одобрил пребывание киргизских военных в Казахстане в рамках миротворческой миссии

Президент Киргизии Садыр Жапаров направил военные силы республики в Казахстан. Об этом сообщила его пресс-служба.

Нур-Султан ранее обратился к партнерам по ОДКБ с просьбой оказать поддержку на фоне народных волнений в Казахстане. Совет коллективной безопасности международной организации согласился направить в страну миротворческую миссию, пишет РИА Новости.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "О направлении воинского контингента Кыргызской Республики для участия в миротворческой деятельности на территории Республики Казахстан"», — говорится в сообщении пресс-службы.

Положение дел в Казахстане усугубилось в первые дни 2022 года. В стране введен режим ЧП, который будет действовать до 19 января.