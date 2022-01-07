СМИ опровергли задержание племянника Назарбаева во время беспорядков в Казахстане

Казахстанская пресса опровергла новость о задержании племянника Нурсултана Назарбаева в Алма-Ате по время беспорядков. Издание, расправившее эту новость, принесли извинения своим читателям.

Портал ORDA.KZ опроверг собственное сообщение о задержании племянника ушедшего в отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Самата Абиша. В издании подчеркнули, что их источник ошибался.

«Извините, мы работаем в чрезвычайных обстоятельствах и наша единственная задача – информировать своих читателей. Просим понять», — извинились в редакции.

В пятницу утром издание сообщило, что племянника бывшего президента задержали силовики. С 2015 года Абиш являлся замглавы Комитета национальной безопасности республики, но несколько дней назад отправился в отставку по решению нового президента Касым-Жомарта Токаева.