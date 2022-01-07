Эммануэль Макрон намерен провести переговоры с Владимиром Путиным

Франция продолжает диалог с Россией. Об этом на пресс-конференции в Париже сообщил президент республики Эммануэль Макрон.

Французский лидер намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам Макрона, беседа состоится в ближайшие дни. Определенной даты глава государства не назвал.

«Мы продолжаем диалог с Россией. У меня в последние недели было два обстоятельных разговора по телефону с президентом Путиным. И в ближайшие дни будет еще один разговор», — подчеркнул Макрон.

Ранее лидер французского государства заявил о беспокойстве за ситуацию в Казахстане. Париж пристально следит за событиями в республике, отметил президент.