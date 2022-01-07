Токаев объявил о намерении представить план по развитию экономики Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал представить план реформ, направленных на улучшение экономической ситуации в республике. Об этом он заявил в обращении к согражданам.

Глава государства уточнил, что предложит конкретные шаги по реализации инициативы.

«Абсолютно уверен в том, что наша священная родина — Казахстан — станет сильным государством на карте мира, наша экономика будет динамично развиваться, улучшится социальное положение наших граждан», — заявил Токаев.

Казахстан с первых дней 2022 года охвачен беспорядками. Ранее Токаев предупредил о намерении жестко реагировать на все акты правового вандализма.