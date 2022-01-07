Владимир Путин выразил соболезнования по поводу смерти экс-начальника Генштаба Квашнина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования из-за смерти бывшего начальника Генштаба, генерала армии Анатолия Квашнина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Клубе военачальников ранее сообщили, что герой России Квашнин скончался в Москве. В течение длительного времени он боролся с коронавирусной инфекцией. Путин на протяжении многих лет взаимодействовал с генералом, всегда ценил его геройский дух и профессиональные качества, отметил Песков.

Анатолий Квашнин возглавил Объединенную группировку войск в Чеченской Республике в 1991 году. В феврале 1995 года его назначили командующим войсками Северо-Кавказского военного округа.