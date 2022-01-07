Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен потребовала от Казахстана гарантировать безопасность граждан

Евросоюз готов оказать Казахстану помощь в преодолении кризиса. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Политик отметила, что Брюссель поможет в урегулировании кризиса. По ее словам, права и безопасность людей должны быть гарантированы. Кроме того, следует проявить сдержанность в этой ситуации.

«ЕС готов помочь там, где может это сделать», — сказал глава Еврокомиссии.

Ситуация в Казахстане обострилась впервые дни 2022 года. В некоторых городах страны прошли протестные акции.

Ранее политолог Алексей Мухин заявил, что Запад причастен к обострению ситуации в Казахстане. По его словам, главной задачей иностранных спецслужб стало предотвращение сближения Пекина и Нур-Султана.