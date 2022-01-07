Си Цзиньпин заявил об ответственности «внешних сил» за беспорядки в Казахстане

Пекин выступает против внешних сил, которые провоцируют беспорядки на территории Казахстана. Такую позицию обозначил председатель КНР Си Цзиньпин.

Об этом говорится в послании, адресованном президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.

«Китай выступает решительно против любых сил, которые подрывают стабильность Казахстана и угрожают безопасности Казахстана, решительно против любых сил, которые подрывают мирную жизнь народа Казахстана», — следует из документа.

Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь в ходе недавнего брифинга заявил о готовности его страны сделать все возможное, чтобы помочь Нур-Султану преодолеть трудности на фоне беспорядков. Он также назвал Казахстан неизменным стратегическим партнером КНР.