Бывший президент Казахстана Назарбаев вместе с дочерями покинул страну

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вместе со своими дочерями и их семьями покинул это государство.

Ранее стало известно о задержании племянника бывшего президента Самата Абиша в городе Алма-Ате.

Беспорядки в Казахстане начались в начале января из-за резкого повышения цен на топливо. Так, цена на сжиженный газ выросла в два раза. Волнения начались в нефтедобывающих районах страны, но позже перекинулись и на другие регионы. Впоследствии жители государства неоднократно оставались без интернета и мобильной связи, был введен режим чрезвычайного положения. В городе Алма-Ата наблюдались сильные беспорядки.